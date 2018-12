Ministrul Muncii a precizat, in cadrul "Forumului Capitalului romanesc", ca, acum aproximativ doua saptamani, a semnat un protocol cu Ministerul Muncii din Vietnam, iar in prezent reprezentantii din Romania au primit o solicitare similara pentru Chile.



Budai a mentionat ca reprezentantii Ministerului Muncii vor discuta cu cei de la Ministerul de Interne, astfel incat sa poata fi marit contingentul de angajati non-UE. In plus, ministrul a sustinut ca s-a luat in calcul marirea acestui contingent, ca urmare a solicitarilor primite din partea mediului de afaceri.



De asemenea, alte propuneri pentru a rezolva, partial, lipsa fortei de munca din Romania... citeste mai mult

