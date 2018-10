El a sărit pe sub minge în minutul 20, permiţându-i lui Mitrovici să scape singur cu Tătătruşanu, a provocat un penalty şi a fost eliminat în minutul 45. Chiar şi-aşa, Gabriel Tamaş nu se consideră vinovat cu nimic.

"S-au întâmplat astfel de lucruri şi în finale de Champions League, nu e un capăt de lume. Să fie sănătoşi cei care îmi cântă prohodul, poate i-l cânt şi eu.

A fost o experienţă foarte frumoasă. Mă bucur că nu am pierdut niciun meci în această dublă. Nimeni nu vrea să ia roşu, mai ales în faţa unui astfel de public. Am înţeles că... citeste mai mult

