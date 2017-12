Economia romaneasca a crescut accelerat in 2017, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea leului ar putea pune probleme serioase anul viitor, spun economistii consultati de News.ro. Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In primele noua luni ale... citeste mai mult