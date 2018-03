Dupa scaderea cu 90% a profitului in 2017, Transelectrica are ambitii mari pentru 2018: triplarea rezultatului net In bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, luni, de Adunarea Generala a Actionarilor, Transelectrica estimeaza, pentru 2018, un profit net de 72,7 milioane de lei, aproape triplu fata de 2017.

Veniturile totale sunt estimate la 2,8 miliarde de lei, mai mici cu 9%, iar cheltuielile la 2,7 milioane de lei, in scadere cu 6,5%.



Anul trecut, Transelectrica a realizat un profit net in... citeste mai mult