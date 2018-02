“Fanii ar trebui sa spere in continuare. Potrivit unui studiu realizat in Suedia, intre 30% si 40% dintre pacienti au redevenit constienti la patru ani de la accidente”, a explicat medicul Mark Obermann, potrivit auto-bild.ro.

Pe de alta parte, directorul Centrului de Neurologie din cadrul spitalului Asklepios, din Seesen admite ca nu poate fi vorba despre recuperare completa: “Multi isi pot reveni si isi pot vedea copiii sau nepotii crescand, ce planuri isi fac sau ce se intampla in cercul apropiat de familie si prieteni”.

Fostul pilot de Formula 1, Michael Schumacher, a suferit pe 29 decembrie... citeste mai mult

acum 42 min.