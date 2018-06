Războaie comerciale, probleme pe scena politică europeană, turbulenţe pe pieţele emergente - în pofida tuturor acestor riscuri, Rezerva Federală ame­ricană (Fed) a decis să majoreze din nou dobânzile, cu posibilitatea a două noi creşteri în acest an, semn că insti­tuţia este ferm con­centrată pe frontul local şi are deplină încredere în conti­nuarea trendului de creştere solidă a celei mai mari economii a lumii, scrie Financial Times.

