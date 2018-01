După ce le-a învins, în semifinalele de la Australian Open, pe Karolinea Pliskova și pe Angelique Kerber, romănii au dat iama pe contul de Instagram al Simonei Halep, acolo unde i-au lăsat mesaje încurajatoare, dar și de mândrie.

Oamenii scriu:

“Bravoooo, ce meci wow, ai emoționat o lume întreagă. Nu te lăsa ești extraordinară. Pentru noi ești #thebest indiferent de rezultat, dar cu siguranță vei câștiga ai arătat cât ești de puternica”

“Draga mea, am vazut meciul cu Kerber in reluare si stiam ca ai castigat, dar emotiile si frica au fost aceleasi, si lacrimile la final tot aceleasi... Iti doresc multa putere in manuțe in... citeste mai mult

