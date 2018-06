Dupa GDPR, o noua Directiva UE bulverseaza mediul de afaceri Ati identificat o portita legala/schema fiscala care va permite sa platiti mai putine taxe Statului? Ei bine, conform unei noi Directive UE, care a intrat in vigoare la 25 iunie 2018, schema respectiva trebuie raportata Fiscului.

Este o masura pe care Uniunea Europeana a introdus-o ca sa mai tempereze inventivitatea companiilor, in special a grupurilor mari, in a gasi solutii la limita legii pentru a-si reduce obligatiile fiscale, solutii gen: mutarea transfrontaliera a... citeste mai mult