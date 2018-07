Real Madrid are un nou antrenor, dar mijlocaşul Mateo Kovacic nu e dispus să mai rămână în capitala Spaniei. Conform Marca, croatul a transmis că vrea să meargă la un club unde poate evolua constant. Lăsat mai mult pe bancă de Zinedine Zidane, Kovacic nu e dispus să mai rămână nici sub comanda lui Julen Lopetegui, care a preluat campioana Europei cu două zile înainte de Campionatul Mondial.

"Vreau să joc mai mult şi cel mai bine ar fi să părăsesc Madridul. Fără continuitate nu-ţi poţi atinge potenţialul maxim, dar dacă nu pot să-mi practic jocul, nu sunt fericit. Am avut trei ani incredibili cu Real, am cunoscut...