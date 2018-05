Odihneste-te in pace prieten drag. Ai plecat dintre noi, dar in gandurile si in inimile noastre vei ramane mereu viu. Fie ca Dumnezeu sa dea familiei puterea de a trece peste aceasta durere. Dumnezeu sa te odihneasca in pace. Din respect, PPU-SL va...

Turda News, 11 Mai 2016