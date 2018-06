Nașterea copilului lor trebuia să fie cea mai fericită perioadă din viața lor. Dar nu a fost tocmai așa.

Un bărbat a povestit ce i s-a întâmplat soției, după ce fiul lor a venit pe lume.

„După ce l-a născut pe fiul nostru, soția mea a început să aibă probleme de vedere Purta deja ochelari, dar a devenit mai rău. Nu puteam să suport să o văd cum suferă, așa că mi-am luat un al doilea job și am acceptat să fac ceva muncă online, de asemenea. Am lucrat zi și noapte și nu puteam să dorm deloc. În final, am economisit suficienți bani pentru o operație de corecție.

Citeste mai multe pe :... citeste mai mult