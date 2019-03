Dupa ce au invins in tur la Turda (26-29), Dunarea cistiga si returul (31-28)

La fel ca in meciul tur, din 22 noiembrie 2018, nici meciul de miercuri nu a avut nimic iesit din comun, poate doar in capul unora, echipa calaraseana jucand in nota cu care ne-au obisnuit, adica senzational!

Miercuri, Sergei Bebeshko si Rica Piriianu au avut pe foaia de joc doar 11 jucatori de camp, doi fiind accidentati, Mihai Bujor si Dragos Hantaru, ei absentand si de la ultimele meciuri din campionat.

AHC Dunarea Calarasi – Turda 31-28 (16-16)

Dunarea Calarasi: Vlad Rusu, George Selaru – Gabi Bujor 9 goluri, Victor Vartic 8, Florin Dospinescu 5, Gabriel Dumitriu 4, Mihajlo Radojkovic 3, Viorel Fotache 1, Zarko... citeste mai mult