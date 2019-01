Premierul belgian Charles Michel a recunoscut că a vorbit la Forumul Economic Mondial de la Davos cu directorul general al BBC, Tony Hall, despre posibilitatea stabilirii unui sediu al BBC în Belgia după Brexit.

Potrivit lui Michel, Belgia se află pe o „listă scurtă“ a postului britanic de televiziune.

The Guardian scrie că această listă este formată din Belgia, Irlanda şi Olanda.

După Brexit, BBC va avea nevoie de licenţă din UE pentru canalele sale internaţionale, printre care BBC World, BBC Entertainment, BBC First şi BBC Earth, notează The Guardian.

Ieşirea Marii Britanii din UE... citeste mai mult

acum 17 min. in Externe, Vizualizari: 14 , Sursa: Adevarul in