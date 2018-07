„În adolescență am întâlnit un bărbat și am avut o relație instabilă cu el, timp de un deceniu. El a fost necredincios și necinstit, dar în același timp și frumos, fermecător și interesant. S-a mutat, dar am păstrat legătură.

În ultimul an, mi-a spus că e îndrăgostit de mine și vrea să fim împreună. Am precizat că vreau să merg mai departe din punct de vedere al relațiilor, dar îl iubesc și a fost dificil să mă desprind de el. Chiar și acum, când mă apropii de 30 de ani, când îl văd sau vorbesc cu el,... citeste mai mult