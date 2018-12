INEDIT…Eveniment inedit in comuna Albesti, mai exact in satul Corni-Albesti unde Jienii au reinviat dupa 30 de ani de tacere. Gratie unui om cu suflet mare, Ionel Sandu, managerul de la Radical Grup, acestia vor colinda din nou. Iata cum suna invitatia acestui fiu al satului, mandru ca Dumnezeu l-a invrednicit sa-i regrupeze pe Jieni: “Va astept pe 1 ianuarie, in Noul An, la Corni- Albesti, pe toti cei care iubesc obiceiurile de iarna. La ora 12.00, dupa 30 de ani, Jienii vor colinda din nou pe Dealu’... citeste mai mult