Este vorba despre New Haven - Connecticut, care era programat între 19-25 august, în săptămâna premergătoare US Open.

În lipsa unui sponsor principal, Tennis Foundation of Connecticut a vândut turneul Organizaţiei de management sportiv, APG, care se ocupă de organizarea evenimentelor în Asia şi care a decis să mute turneul la Zhengzhou, China, tot în perioada 9-15 septembrie, imediat după US Open, astfel că în săptămâna respectivă, în China se vor disputa două turnee.

New Haven a găzduit turneul timp de 21 de ani, proba de simplu a ediţiei 2013... citeste mai mult

azi, 09:27 in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in