Dupa 17 infractiuni de furt unui tanar i s-au terminat zilele bune de liberatate

In data de 5 februarie, pe raza municipiului, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l-au depistat si identificat, pe un tanar, in varsta de 22 de ani, din Braila, banuit de savarsirea a 17 infractiuni de furt calificat in forma continuata si tentativa la furt calificat.

In fapt, in perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, tanarul ar fi patruns prin efractie in incinta mai multor societati comerciale de pe raza municipiului, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

A fost retinut pe baza de Ordonanta pentru 24 de ore si incarcerat in Centrul de Retinere

