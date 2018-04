Nicoleta Vaia din București are un băiețel, pe care l-a adus pe lume acum cinci ani, după 117 ore de travaliu și o cezariană ”pe viu” intrucat boala ei nu îi permite să facă anestezie. Femeia sufera de mastocitoza, o boală foarte rară care se manifestă prin urticarie, episoade de șoc anafilactic, imposibilitatea de a asimila medicamente și multe alte neplăceri.

