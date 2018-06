„În Legea 220/2008, deci într-o lege aprobată acum zece ani, exista o prevedere că pentru producătorii casnici de energie regenerabilă se vor aproba nişte scheme de sprijin. Principala barieră în calea acestei scheme de sprijin a fost legislaţia fiscală. Încă din 2009 - 2010, am început discuţiile cu Ministerul Finanţelor pentru a găsi soluţii pentru aceşti mici producători şi am eşuat”, a spus oficialul ANRE, potrivit Agerpres.

El a precizat că, de la începutul acestui an, a fost iniţiate discuţii mai intense cu... citeste mai mult