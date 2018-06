...Pe la 1683 Turcii au ajuns la portile Vienei. Au fost infrânti. 330 de ani a fost liniste.

Islamul a fost invins si nu a mai indraznit sa atace Viena.

Pana în anul de gratie 2015 cand....un cancelar al Austriei a aprobat hotârârea cancelarei germane si portile Vienei au fost deschise hoardelor invadatoare.

Fara razboi, fara arme... Doar cu Telefoane mobile de ultima generatie au reusit sa cucereasca Europa.

De atunci Dunarea la Viena are o imagine de cosmar pentru care stramosii vienezi si-au dat viata.

Se pare ca au murit degeaba.

Bine ati venit la Viena !!!

