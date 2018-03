"Nu exista pericol de contaminare a apelor Dunarii" pe teritoriul tarii noastre, in urma catastrofei ecologice din Ungaria, a anuntat, luni, ministrul Mediului. Laszlo Borbely spune ca, in zona Mehedinti, unde Dunarea intra in Romania, ph-ul...

Hot News, 11 Octombrie 2010