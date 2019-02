Dunarea Calarasi ramane neinvinsa de patru etape!

Chiar daca nu a mai acumulat noi puncte in clasament, Dunarea Calarasi ramane in carti, caci de patru etape nu a mai fost invinsa, avand la activ trei remize si o victorie. Si la ultima confruntarea, cea cu emotii, respectiv cu Dinamo Bucuresti, echipa antrenata de Mircea Rednic, fotbalistii calaraseni s-au tinut tare pe pozitii. Nu au reusit sa inscrie vreun gol, dar nici nu au incasat vreunul, gratie stoicismului portarului Nicolai Calancea. Meciul disputat pe Stadionul „Ion Comsa” din Calarasi, in etapa a 25-a a Ligii I, s-a incheiat cu 0-0.

Antrenorul Dunarii Calarasi, Dan Alexa... citeste mai mult

acum 58 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Ziarul Impact in