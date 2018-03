Dunarea, amical de lux cu Astra Giurgiu

Din cauza intreruperii campionatului ligii I ca urmare a partidelor amicale pe care reprezentativa de seniori a Romaniei le va sustine cu Israel (24 martie, la Netanya) si respectiv cu Suedia (27 martie, la Craiova) precum si a faptului ca Dunarea nu va juca in weekend in cadrul etapei a 26-a a ligii a 2-a intrucat adversara sa, Olimpia Satu Mare s-a retras din campionat, elevii lui Dan Alexa vor sustine la finele saptamanii un amical de lux. Mai exact sambata, 24 martie, se vor deplasa la Giurgiu pentru duelul cu Astra, formatie aflata pe locul 5 in topul play – off-ului. „Momentan n-am stabilit inca ora de disputare a jocului. In mod cert va fi un test... citeste mai mult