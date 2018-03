Dunarea, 23 de meciuri consecutive fara infrangere!

Pare ireal si totusi este perfect adevarat. Dupa victoria obtinuta miercuri dupa-amiaza la Buftea in fata celor de la CS Balotesti, Dunarea a ajuns la 23 de partide consecutive fara infrangere, in acest campionat! Ascensiunea a pornit de la Calarasi, pe 23 august 2017 cand echipa noastra a invins-o chiar pe CS Balotesti cu 2-1. De atunci au trecut peste 210 de zile, timp in care Dunarea a obtinut 19 victorii (din care 10, consecutive) si 4 egaluri (3, in deplasare si doar unul acasa), marcand 49 de goluri si primind... citeste mai mult

