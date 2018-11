Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că a fost la multe partide de vânătoare, nu doar la cea în care apare filmat alături de șefii de la Tel Drum. „Dacă mă invită cineva, mă duc unde sunt invitat sau alteori invit eu la grupa mea de vânătoare”, a spus Buzatu.

"Am fost la multe partide de vânătoare și nu am niciun motiv să nu mă duc. Sunt pasionat de treaba asta, am autorizație. Nu știu dacă erau directori Tel Drum acolo, eu nu întreb cine e acolo, dacă mă invită cineva, mă duc unde sunt invitat sau alteori invit eu la grupa mea de vânătoare. Nu știu despre ce este vorba”, a... citeste mai mult

azi, 01:47 in Politica, Vizualizari: 21 , Sursa: Replica in