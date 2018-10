Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, s-a declarat mulțumit de ceea ce face Tudorel Toader și susține că Președintele Klaus Iohannis trebuie să semneze revocarea lui Augustin Lazăr.

''Sunt foarte mulțumit! Este un om cu o pregătire excelentă. Sigur, fiecare mai greșește, dar este capabil să accepte și să corecteze.

În ceea ce privește legea amnistiei, acum am ascultat ce a zis un coleg de-al meu refuzat în drept, de aceea am zis ca are nevoie... citeste mai mult