Colonelul Gheorghe Pascali, in varsta de 61 de ani, s-a stins din viata in noaptea de sambata spre duminica, in propria casa, in urma unui infract miocardic. Familia l-a gasit fara suflare pe ofiterul in rezerva. Dupa aproape trei decenii in slujba...

Info Braila, 20 Iulie 2015