FLORIILE 2018. Duminica Floriilor. Iata cateva obiceiuri strans legate de Duminica Floriilor:

– in Duminica Floriilor fetele si femeile dau jos de la mana Martisorul si il leaga intre crengile unui copac inflorit, pentru a primi ocrotire divina, sanatate si spor in casa.

– in Duminica Floriilor, fetele care vor sa se marite scot la soare zestrea pentru a chema ursitul.

– Se spune ca cine mananca peste in Duminica Floriilor se va lecui de orice boala. Tot ce se gateste din peste in aceasta zi are puteri tamaduitoare.

– Cine se va spala pe cap in Duminica Floriilor va... citeste mai mult

