Duminica este Duminica Floriilor. Ortodocsii sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim.

Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor din Saptamana Patimilor, credinciosii petrecandu-l prin slubje pe Iisus pe drumul Crucii, pana la moarte si inviere.

Iata cateva obiceiuri strans legate de Duminica Floriilor: – in Duminica Floriilor fetele si femeile dau jos de la mana Martisorul si il leaga intre crengile unui copac... citeste mai mult