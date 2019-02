Duminica Cananeencei

Panica pentru cunoscutii lui Mihai Voicu, un barbat de 37 ani nascut in comuna Tortoman, Judetul Constanta, actualmente rezident in Italia. Barbatul, muncitor in provincia Salerno, este de negasit de patru zile. Duminica, 27 ianuarie a plecat de acasa...

Info Braila, 31 Ianuarie 2019