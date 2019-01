Au mai rămas doar două zile până când vom afla primii finaliști Eurovision Romania: seria semifinalelor Selecției Naționale debutează duminică, 27 ianuarie, cu show-ul organizat la Sala Polivalentă din Iași.



11 dintre semifinaliştii Eurovision România concurează pentru un loc în Finala Selecţiei Naţionale. Destin – Trooper, The Call: Dynasty Of Love – Berniceya, Rock This Way – Ommieh & Anakrisez, Skyscraper - Teodora Dinu, Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza, Weight Of The World – Nicola, The Way It Goes – Steam, Underground – Vaida, We Are The Ones - Claudiu Mirea, Song Of My Heart - The Four și Army... citeste mai mult