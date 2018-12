"Sunt fericită că am făcut un meci mare. Noi am încercat să facem un joc bun, nu ne-a interesat de adversar. Am fost foarte concentrate. Suntem fericite, mergem să ne odihnim şi aşteptăm meciurile din grupa principală. Pentru asta am muncit, să mergem cu 4 puncte mai departe“, a zis Iulia Dumanska la TVR.

Pintea visează la semifinale

"Suntem foarte fericite că am reuşit să câştigăm. Am fost supermotivate. E minunat! Mă bucur tare mult că suntem atât de unite. Sper să fim sănătoase, cu o asemenea apărare şi o asemenea poartă nu cred că ne poate sta cineva în cale. Visăm la semifinale, dar este o cale destul de lungă. O luăm pas cu pas şi cred că... citeste mai mult

azi, 00:49 in Sport, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in