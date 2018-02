Dulcea piata de ciocolata prinde aripi in luna lui Cupidon De Ziua Indragostitilor, dar si de 1 si 8 Martie, alaturi de flori, ciocolata, in diversele ei forme, este nelipsita in cadourile pe care le fac romanii. Potrivit unui studiu KeysFin, pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel ca piata de profil va atinge, in acest an, un nivel istoric, ce ar putea depasi 5 miliarde de lei.

Afacerile din piata de ciocolata au atins, in 2016, nivelul de 4,5 miliarde de lei, iar datele preliminarii privind evolutia din 2017 indica un avans de peste 20%. Conform studiului... citeste mai mult