Prima sărbătoare mare la care mii de credincioşi participă an de an este Boboteaza, slujbă care, de 18 ani, are loc pe faleza Cazinoului din Constanţa.

Butoaiele de apă vor fi trase de boi, cai şi măgari în faţa Cazinoului, unde, va începe slujba sfântă.

Sub privirile pline de admiraţie ale celor prezenţi, una dintre jandarmeriţele prezente la eveniment, mângâie cu drag un măgar.

Conform datinilor, animalul trage după sine un butoi cu apă sfinţită, care va fi împărţită credincioşilor prezenţi.



citeste mai mult