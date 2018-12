România – Rusia, prima semifinală a Campionatului European de handbal feminin din Franţa, programată vineri, de la ora 18:30 (în direct pe TVR), este interesantă din multe puncte de vedere. Unul ar fi duelul celor doi antrenori, Ambros Martin vs Evgeni Trefilov, doi dintre cei mai titraţi tehnicieni în handbalul feminin. Selecţionerul României are cele mai bune rezultate din ultimul deceniu la nivel de cluburi, iar omologul rus este la bătaie cu Thorir Hergeirsson la nivel de echipe naţionale.

Ambii antrenori au „uitat” de confruntarea directă din campionatul Rusiei, Rostov Don vs Kuban Krasnodar şi care, foarte probabil, naşte deja orgolii. „Noi... citeste mai mult