Meci greu pentru Unirea Tasnad astazi in a doua etapa a returului din Liga a 3-a.

Elevii lui Cristi Popa intalnesc la Cluj-Napoca , de la ora 15, una dintre cele mai experimentate trupe din seria a 5-a, pe Sanatatea Cluj .

“Mergem sa jucam un fotbal de calitate si sa incercam sa scoatem un rezultat pozitiv. Au experienta de partea lor, dar si noi am demonstrat in primul joc ca in ciuda schimbarilor din iarna putem pune probleme echipelor din prima parte a clasamentului”, spune antrenorul Cristi Popa.

Acesta considera ca rezultatul din prima etapa a returului, 1-2 acasa cu Reghin, a fost nedrept .

“Meritam mai mult de la acel meci. In primul rand ca Tututa a luat prea repede... citeste mai mult