Helmuth Duckadam, presedintele Stelei, este convins ca echipa sa va invinge, in aceasta seara, pe Rapid. "Eu cred ca va fi un meci interesant, un meci de orgolii. Sezonul acesta am fost nasii Rapidului si in seara aceasta vrem sa punem cireasa...

Sport365, 4 Mai 2011