Preşedintele de imagine al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, s-a întâlnit cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua, cele două părţi fiind într-un adevărat război. Episodul a avut loc înaintea derby-ului dintre Steaua şi Rapid din Liga a 4-a.

"Înaintea meciului dintre CSA şi Rapid am fost rugat să semnez nişte mingi pentru suporteri şi am zis că fac asta oricând pentru fani. Am mers să le semnez şi am intrat în curtea celor de la CSA, la club. Nu era nimeni acolo. Dintr-o dată, singurul care a apărut în mijlocul curţii a fost Florin Talpan. M-a luat în braţe, respectuos. N-am nicio problemă cu el. 'Ce face adversarul meu?', l-am întrebat. 'Câştig... citeste mai mult