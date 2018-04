Oficialul celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, a vorbit despre derby-ul cu CFR, 1-1, şi a avut un mesaj clar.

"Am văzut că antrenorii nu au vrut să rişte nimic, au folosit cei mai experimentaţi jucători. A venit acel şut, unicul, şi au marcat. Trebuia să riscăm tot ca să ]nscriem, altfel CFR era favorită la titlu.

Pentru prima data am văzut un stadion aproape plin care nu a apostrofat niciun jucător de la Steaua, indferent de ce greşeli a facut. Am văzut aproape 30.000 de oameni care au plecat fericiţi acasă", a spus... citeste mai mult