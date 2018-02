Toata povestea a inceput sambata, dupa orele amiezii. Unui barbat in varsta de 53 de ani din Reteag, bolnav de diabet, i s-a facut rau si a fost dus de familie la Spitalul Municipal Dej. Pentru ca acuza dureri toracice, medicii l-au preluat in CPU si au inceput investigatiile. Dupa efectuarea analizelor si consult, s-a stabilit ca este posibil ca acesta sa fi suferit un infarct, motiv pentru care l-au conectat imediat la un perfuzor pentru a-i administra tratamentul. Desi medicii i-au recomandat acestuia sa astepte linistit pe targa pana cand se termina perfuzia, acesta a incercat sa se ridice, moment in care i s-a facut brusc rau si s-a prabusit la pamant.

In... citeste mai mult

ieri, 21:58 in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: Realitatea in