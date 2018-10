Pentru iubitorii de poezie din Tg. Lăpuș, autoarea Diana Sava Daranuța și-a lansat volumele de poezie „Dor de țară…” și “În templul muzelor” în sala de spectacole a Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș, din Tg. Lăpuș.

Diana Sava precizează: “Unii oameni se prezintă singuri prin arta lor. Am publicat prima carte cu 15 ani în urmă. Sînt și producător tv, și jurnalist. Îmi place muzica bună, dacă mă aflu într-un mediu familiar, atunci cînt, am voce, am compus, am interpretat, sunt textier, am cîteva cîntece scrise de mine. Atunci cînd mi-este greu, cînt. Totuși, am lăsat și muzica la nivel de hobby”.

Moderatoarea lansării a fost prof. dr. Terezia Filip, care a spus: “Avem azi... citeste mai mult

acum 54 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 28 , Sursa: Graiul Maramuresului in