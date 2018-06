Tenismena Mihaela Buzarnescu a casitigat in farta Karolinei Plikova si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Nottingham, in timp ce Madalina Gojnea a pierdut greu in fata Anastasiei Iakimova si a parasit turneul. Evolutie in...

Sport365, 15 Iunie 2012