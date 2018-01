DS 3 Crossback: prima imagine cu noul SUV premium al francezilor

Vânzările DS, marca premium din cadrul Grupului PSA Peuget-Citroen, au scăzut cu circa 30% în anul 2017, însă constructorul francez speră să se redreseze prin extinderea gamei de modele. După ce în urmă cu un an am făcut cunoștință cu DS 7 Crossback, francezii pregătesc acum un SUV urban cunoscut sub numele DS 3 Crossback. Informațiile despre acesta au apărut inițial în luna noiembrie, iar acum au fost pratic confirmate după ce Thierry Métroz, șeful departamentului de design al DS, a publicat o imagine pe rețeaua de socializare Instagram. Fotografia arată partea din spate a unui DS3 Crossack camuflat în timpul unor teste desfășurate recent.

