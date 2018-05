Drumul spre Olimpiada: prima medalie la o Cupa Continentala pentru triatlonul romanesc, prin Antoanela Manac

• Sportiva din Romania a castigat bronzul la Cupa Continentala Yasmine Hammamet ATU African Cup

• Antoanela Manac ocupa locul 5 in clasamentul general European pentru segmentul de varsta Under 23

• Triatlonista a urcat, in doar un an, de pe pozitia 353 pe locul 150 general la nivel mondial si locul 65 in Europa

Federatia Romana de Triatlon tinteste sa duca, in premiera nationala, un sportiv la startul urmatoarei Olimpiade, iar Antoanela Manac isi continua parcursul si acumuleza punctele necesare calificarii, bifand pe parcurs si o alta premiera pentru Romania – medalie la o Cupa... citeste mai mult