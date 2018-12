Singurul pugilist român care a devenit campion mondial în World Series of Boxing şi AIBA Pro, Mihai Nistor, va boxa vineri, la Sala Polivalentă din Craiova, în cadrul galei Dynamite Fighting Show.

Neînvins în ultimii 9 ani în România, devenind în fiecare an campionul naţional al greilor, Nistor se pregăteşte în prezent pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde este unul dintre favoriţii turneului.

"Sunt bucuros că voi putea boxa în România, într-o gală televizată. Sper să lupt şi în cursul anului în cât mai multe meciuri puternice în cadrul Dynamite. Am nevoie de ele pentru a fi în cea mai bună formă la Tokyo", a declarat omul care l-a făcut KO în... citeste mai mult