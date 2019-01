Sau cel puțin la asta năzuieşte președintele Consiliului Județean.



„Sperăm ca anul acesta să fie un an plin de execuție la acest drum care este prost. Știe toată lumea, are criticile lui. Noi suntem gata, așteptăm de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Am mai dat niște lămuriri acolo. Sperăm să primim un răspuns favorabil că putem scoate la licitație”,

Costică Macaleți, președinte Consiliul Județean



Lungimea totală a drumului strategic este de 106 km, cu următoarele tronsoane:



Tronsonul 1 face legătura între comuna Șipote și limita județului Botoșani și străbate localitățile Șipote, Iazul Nou până la limita... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Botosaneanul in