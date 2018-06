Drumeție pe Malul Mureșului

Sub genericul ,,Veniţi cu Noi!”, iubitorii de drumeţie sunt in­vitaţi în perioada 23-24 iunie 2018 la o excursie pe Malul Mureșului, sub Cetatea Șoimoș.

„Plecăm din Arad sâmbătă cu trenul de la ora 7:59 până la Radna şi apoi pe jos, pe Malul Mureșului (doi km în amonte), până sub cetatea Șoimoș, unde se face camparea în corturi proprii (pentru cei care stau două zile). So­sirea la Arad se face în două etape (la alegere) sâmbătă sau duminică la ora 19:22. Conducător de grup: Marian Cristian (tel. 0752-181.275) care va organiza sâmbătă o drumeție în împrejurimile Șoimoșului”, menționează organizatorii.... citeste mai mult

