Parcul auto national din România a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitãti, în crestere cu 8,91% fatã de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Statistica de specialitate aratã cã, din cele 7.635.775 de autovehicule inregistrate la nivel national, 1.320.230 erau inmatriculate in Bucuresti. În acelasi timp, tot in Capitalã, numãrul autoturismelor inregistrate la 31 decembrie 2017, a depãsit 1,057 milioane de exemplare, cele mai multe (304.172 unitãti) incadrate in... citeste mai mult