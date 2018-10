Drogul ”Zombie” a ajuns în atenția Avocatului Poporului. Instituția s-a sesizat din oficiu referitor la situaţia a numeroşi tineri surprinşi prăbuşiţi pe străzile mai multor orașe sub influenţa putericului drog.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la situaţia a numeroşi tineri surprinşi prăbuşiţi pe străzile mai multor orașe sub influenţa drogului “Zombie”, scrie alba24.ro. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 49 din Constituţia României privind protecţia copiilor şi a tinerilor.

Imaginile surprinse cu mai mulţi tineri care par a fi sub influenţa drogurilor şi care zac prăbuşiţi pe trotuare şi prin parcuri, tineri despre care presa relatează... citeste mai mult

