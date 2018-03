Drob de miel. Opt rețete delicioase pentru masa de Paști

Mod de preparare: Maruntaiele de miel se pun la fiert in apa cu putina sare iar painea se pune la muiat in lapte. Ceapa se curata, se spala se taie marunt si se caleste in ulei cu capacul pus. Se taie verdeata marunt: marar, patrunjel, asmatui...

Agentia, 5 Decembrie 2010